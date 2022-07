Naturfilmer Jan und Melanie Haft

Cool: Naturfilme von Jan und Melanie Haft kommen sogar ins Kino und zeigen so, wie wichtig es ist die Schönheit unseres Planeten über und unter Wasser zu erhalten. divemaster hat die Arbeit von Nautilus-Film mit einem Interview begleitet.

divemaster: Jan und Melanie, Ihr seid für

den neu ins Leben gerufenen boot dive award

2023 in der Kategorie „Personality“ nominiert.

Die Jury, bestehend aus den wichtigsten

Tauchmedien, hat euch nominiert. Da

die Wahl der Gewinner aber durch das breite

Publikum erfolgt, möchten wir euch in dieser

divemaster Ausgabe ausführlich unseren

Lesern vorstellen. Der Naturfilm bestimmt

das Portfolio eurer Firma der „Nautilusfilm“.

Wo liegen Eure Schwerpunkte in diesem breit

gefächerten Genre?

Jan Haft: Wir haben uns schon vor langer

Zeit auf die heimische Natur kapriziert. Es

war einmal hierzulande üblich, dass Auslandsproduktionen

mit großen Budgets ausgestattet waren, im Gegensatz zu Film

Produktionen im Inland. Wir haben uns

dafür eingesetzt, dass auch heimische Filme

mit viel Technik und langen Drehzeiten gemacht

werden können. Die Einschaltquoten

Jan und Melanie Haft nominiert für den boot dive award 2023

haben bestätigt, dass die Fernsehzuschauer

die heimische Natur mindestens so sehr

lieben, wie die ferne, exotische. In unseren

Filmen spielen alle Lebensräume eine Rolle

und wir versuchen alle Habitate vorzustellen.

Selbstverständlich gehört die Welt unter der

Wasseroberfläche dazu…

Jan und Melanie Haft sind nomminiert für den Boot Dive Award 2023.

