Kopffüßer (Cephalopoda) haben alle Meere

und fast alle Meerestiefen erobert. Vor 500

Millionen Jahren, am Ende des Kambriums,

traten ihre ersten Vorfahren in den damaligen

Ozeanen auf. Manche der heutigen Arten

sind nur Daumennagel groß, andere wie

die Riesenkalmare (Architeuthis dux) sind

mit einer Gesamtlänge von knapp zwanzig

Meter wahre Giganten. Bei Fossiliensammlern

sind die Schalen oder deren Abdrücke

von Ammoniten und Belemniten begehrte

Fundstücke. Könige und Kaiser sammelten

die Perlmutt reichen Schalen der Nautiloiden

als Schmuckpokale. Wo erreichbar, gehören die Kopffüßer als Meeresfrüchte oder direkt

als „Calamares“ zum alltäglichen Speiseplan. In Experimenten erstaunen diese Tiere durch ihre Leistungen bis hin zum „Sich selbst erkennen“. „Tintenfisch Paul“ – eigentlich ein Oktopus – durfte deshalb sogar die Fußballweltmeisterschaft 2010 orakeln.

Dies alles und noch viel mehr Spannendes, Erstaunliches und wissenschaftlich Begründetes haben die Autoren in ihrem Buch OCTOPUS&CO zusammengetragen. Sie haben ihr Buch systematisch aufgebaut und vermitteln so einen Überblick über die Ein- und Zuordnung der verschiedenen Klassen der Kopffüßer. Anatomische Gemeinsamkeiten

erleichtern auch dem Laien den Überblick. Besonderheiten, Leistungen, Verhaltensauffälligkeiten und evolutionäre Entwicklungen werden ausführlich dargestellt. Die Autoren erklären aber auch die enorme Formen- und Farbenvariabilität, die biolumineszente Leuchtkraft der Tiefseeformen und die imposanten Tarnungs- und Mimikrimöglichkeiten in diesem Tierstamm. Ihr effektives Fortbewegungssystem

und ihre Wanderungen werden ebenso detailliert beschrieben, wie Paarung, Fortpflanzung und Lebenszyklus. Eingestreut in allgemeine Betrachtungen

sind Biografien einzelner charakteristischer Arten. Ein außergewöhnliches, lesens- und

genießenswertes Sachbuch in Aufmachung und Inhalt über eine der spannendsten Tiergruppen der Meere.

Roger Hanlon, Mike Vecchione, Louise Allcock:

OCTOPUS & CO. Die faszinierende Welt der

Tintenfische, Kraken und Kalmare.- Edition Delius

– Delius KlasingVerlag Bielefeld 2019. Hardcover,

224 Seiten, zahlreiche Illustrationen, Abbildungen

und UW-Aufnahmen, 21,5 x 2,2 x 24,6 cm. Keine

Fremdwerbung, 29,90€, ISBN: 978-3-667-11577-5

Buchbesprechung divemaster #102