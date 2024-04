Relaqua von Nik Linder

Wie wichtig ist Talent in ihrem Sport“, so die Frage des Trainers der zweiten

Mannschaft des SC Freiburg, vor einigen Tagen. Immer öfters suchen nicht nur Firmen

den Kontakt zu mir als Apnoetaucher, sondern auch Sportler, Trainer und Vereine um in interdisziplinären Workshops über den Tellerrand des eigenen Sports hinauszublicken und von den Erfahrungen aus einem anderen Bereich zu profitieren. Ich entgegne, dass ein gutes Wassergefühl und ein Wohlbefinden im Wasser sicherlich förderlich sei, Talent aber mit Sicherheit nicht entscheidend wäre.

