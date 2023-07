SCHWARZE GIER – Die Spur der Angst

Ein Alex-Martin-Thriller (Band 4)

Wieder einmal ein besonderer Tipp ist der neue und vierte Band von Ute Bareiss um den Hauptprotagonisten und Meeresbiologen Alex

Martin. Die Figur des Meeresbiologen hat die Autorin behutsam auch in diesem Band weiter entwickelt (s.divemaster #86). Ein realistischer Charakter, lebendig, sympathisch und authentisch. Wieder rankt sich das Geschehen um ein Umweltproblem: Bevorstehende Ölbohrungen in der Nähe eines unter Naturschutz stehenden hochempfindlichen Ökosystems. Ein Plan, den es zu verhindern gilt. Aktueller könnte ein Thema nicht sein.

Spannend und kenntnisreich in dem der Autorin eigenen Stil geschrieben.

Er ist wie in den anderen, stets isoliert zu betrachtenden Thrillern

der Serie, besonders taucheraffin. Als Weltumseglerin und Taucherin

hat Ute Bareiss auch den aktuellen Handlungsort des Weltverbesserers

Alex Martin, die Bahamas kenntnisreich und treffend erfasst. Und die

Geschichte, abenteuerlich und doch wirklichkeitsnah, gespickt mit

verdeckten Ermittlungen, geheimen Organisationen, lebensgefährlichen

Abenteuern, helfenden Freunden und bösartigen Schurken. Doch

halt: Einfach selber lesen – und ich bin sicher, diejenigen, die schon die

ersten Thriller kennen, werden es tun und diejenigen die diesen 4.Band

Schwarze Gier gelesen haben, werden zu den ersten drei Bänden

greifen.

Fazit: Spannend und unterhaltsam bis zum Schluss. Unser Serientipp

nicht nur für tauchende Krimi- und Abenteuerfans!

Ute Bareiss: Die Alex-Martin-Thriller

• Roter Ozean: Im Fahrwasser der Macht. (Band 1) 2016

• Weisses Gold: Im Sog der Gier. (Band 2)2016

• Blauer Tod: Im Netz des Terrors. (Band 3)2018

• Schwarze Gier. (Band 4)2022

Broschur und E-Book Kieselsteiner Verlag Stuttgart. 358 Seiten zuzügl. Anhang.

12,5 x 2,8 x 19 cm. Keine Fremdwerbung. Broschur und E-Book, Bd 4

ISBN 978-3-945313-95-4 Euro 14,90. 521 Seiten, keine Fremdwerbung.