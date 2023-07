Von Ägypten bis zu den Galapagos-Inseln

Reisen nach Corona und vor

allem Tauchreisen nach dieser

Zeit sind wieder möglich.

Aber in diesen Jahren hat sich

vieles geändert, was sowohl

das Reisen selbst, die Destinationen

und ihr Tauchangebot

als auch die gültigen Bestimmungen

betreffen kann. Das

vorliegende Buch ist eine aktualisierte und überarbeitete Ausgabe des

2006 erschienenen „Tauchparadiese der Welt“. Der Band konzentriert

sich deshalb auf die klassischen Tauchgebiete Ägyptens, der Azoren, der Bahamas, Mexikos, der Galapagos, Australiens, Thailands und der Malediven. Einer kurzen einführenden Beschreibung in das vorgestellte

Zielgebiet folgen Reisehinweise, einem Tagebuch gleich ein erster Tauchgang

zur Einstimmung und besondere örtliche Erlebnismöglichkeiten

wie Whalewatching, Tauchen mit Haien oder Riffbeschreibungen. In

den Tauchtipps zu den jeweiligen Destinationen werden besondere

Tauchspots, aber auch außergewöhnliche Erlebnismöglichkeiten präsentiert.

Alle Informationen sind in spannende Erlebnisgeschichten

eingebunden. Die wichtigsten Reiseinformationen findet man am Ende

jedes Zielgebietes in einem gesonderten Kasten. Das letzte Kapitel des

Buches haben die Autoren aus ihren Erfahrungen schöpfend der Tauchsicherheit

und dem Naturschutz gewidmet. Es ist einsichtig, dass sich

die Autoren in dieser kurzen Nachcoronazeit bei dieser überarbeiteten

Neuauflage auf die klassischen Tauchgebiete konzentriert haben. Wer

die Tauchgebiete schon kennt, wird in Erinnerungen schwelgen, wer

erst mit dem Tauchen begonnen hat, findet ein reich illustriertes Kaleidoskop

für zukünftige Tauchreisen. In dieser, nach Corona und durch

Kriegsereignisse sich immer schneller wandelnden Zeit, ist es selbstverständlich,

dass man sich zu einer Reiseplanung aktuellste und umfassende

Informationen aus dem Internet oder beim Reiseveranstalter

einholt. Ein Buch wie „Tauchparadiese der Welt“ ist ein empfehlenswerter

Appetitanreger.

Höflich Johannes, Winter Ingolf, Winter Michael: Tauchparadiese der Welt – Von

Ägypten bis zu den Galapagos-Inseln. Pietsch Verlag Stuttgart 2023. Hardcover,

192 Seiten, 250 Farbbilder, 26,5 x 1,7 x 23,0 cm. 29,90 €,

ISBN: 978-3-613-50948-1. Keine Fremdwerbung.