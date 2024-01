UNSERE MEERE NORD- UND OSTSEE

Lebensraum der Superlative

Faszinierend und beeindruckend fliegen die Szenen und Aussagen in einer Film-Dokumentation am Betrachter vorbei. Ein Buch wie dieses zur ARDDokumentation

bietet dem Leser die Möglichkeit zu verweilen, wo sein besonderes Interesse liegt. In

einzelbiografischen Kapiteln zum Beispiel über Seehunde, Miesmuscheln, Seehasen, Königskrabben, Basstölpel, Skuas oder Orcas, acht zur Ostsee, neun zur Nordsee, einem Vor- und Nachwort schildert Filmemacher Thomas Berend die während der Dreharbeiten

gemachten Begegnungen mit der Tierwelt dieser Meere. Die großzügig eingestreuten meist auch großformatigen Fotografien von Martina Andrés beleben die textlich engagierten Beiträge und spiegeln das Stimmungsbild bei den Dreharbeiten vor Ort wieder.

Ein gelungener Sachbildband zu einer Fernsehproduktion, der aber in seiner Eigenständigkeit ein empfehlenswertes Buch über die Meere in Deutschlands Norden ist.

Thomas, Bilder Martina Andrés: Unsere Meere Nord- und Ostsee. Frederking & Thaler, Oktober2023, Hardcover 240 Seiten, 23,4 x 2,2 x 27,1cm. durchgehend farbige Abb., € 35,99, Keine Werbung. ISBN 978-3954164059