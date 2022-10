Unterwasserkunst im Krabatstein

Rund um die malerischen Felskessel des Steinbruchsees Krabatstein toben alljährlich zwei lautstarke Wochen. Während des Bildhauer-Workshops hauen, schneiden und schleifen Künstler live große Skulpturen aus Granit, Stahl oder Holz. Das Jahr 2022 brachte eine Renaissance der vor 15 Jahren begonnenen Unterwasserkunst-Woche – und die Neueinrichtung der Skulpturen-Galerie am Seegrund.

Die Stahltreppe in den See führt hinab in lichtgrünes

Wasser bis in etwa vier Meter Tiefe. Hier unten wurden

die anlässlich der Unterwasser-Kunstwoche geschaffenen

Skulpturen für den See zunächst sicher geparkt. Am

Rande eines Tausendblatt-Feldes stehen sie dicht beieinander wie in

einem Kunst-Magazin. Nun beginnt die Einrichtung des UW-Skulpturen-

Parks. Der Taucher mit dem großen Doppelgerät untersucht

jede Figur darauf, wie sie schonend und vorsichtig an den Hebesäcken

angebracht werden kann, ob die jeweilige Plastik senkrecht oder waagerecht

transportiert werden sollte. Dann werden Seile geknotet und

Gurtbänder geschnürt.

Vorsichtig werden die Hebesäcke mit Luft befüllt. Nun macht das verwendete

Doppelgerät trotz der geringen Tiefe Sinn. Eine Figur nach

der anderen schwebt, sicher vom Taucher bugsiert, zu ihrem neuen

Standort. Der Steinbruchsee bietet vor allem in vier bis 10 Meter Tiefe

ausgedehnte, nahezu waagerechte Felsbänke. Diese Granit-Terrassen

sind wie gemacht zur Präsentation der Skulpturen. Selbstverständlich

werden die Kunstwerke nach einem Konzept aufgestellt. So soll zum

Beispiel die Gewinner-Figur der Unterwasser-Kunstwoche in der

Mitte der anderen stehen…

