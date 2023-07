Abenteuerreisen von Udo Siebert Es gibt viele Gründe und sie sind von Mensch zu Mensch verschieden, warum man Reisegeschichten von anderen liest.

Ich habe mich bei diesem Buch gleich auf die beiden Galapagos Kapitel gestürzt.

Mal sehen wie Udo Siebert sie erlebt hat, wen er getroffen hat, was er erlebt hat.

Wer selbst schon an einem der beschriebenen Orte war, will wissen, was der andere erlebt und empfunden hat. Vergleichen mit den eigenen Erlebnissen, in Erinnerungen schwelgen ist dann sicher einer der Gründe, warum man Reisegeschichten anderer liest. Nachdem ich mich in den Galapagos Kapiteln gut unterhalten, detailgenau informiert und im wahrsten Sinne mitgenommen gefühlt habe, bin ich

natürlich auch zu den anderen Reisezielen nach Neuseeland, Papua Neuguinea, Thailand, Australien, auf die Philippinen, in die Dominikanische Republik und nach Tonga gefolgt. Ich habe mir vom Autor die Reiseplanungen, den Reiseablauf und mache kleine Anekdote

erzählen lassen, bin ihm zu den Sehenswürdigkeiten gefolgt. Besonders

begeistert haben mich natürlich die UW-Erlebnisse und hier vor allem

die den Titel gebenden Walbegegnungen. Es hat gut getan, sich nach

langen Corona Jahren ohne Anstrengungen durch die Welt führen

zu lassen. Erst am Schluss habe ich in der Biografie gelesen, dass die

Freude und Begeisterung mit der Udo Siebert von seinen Reisen erzählt,

ihren Ursprung in seiner Biografie haben. Erst nach dem Fall der

Mauer konnte er sich all diese Reiseziele, seine Träume, erfüllen. Sporadisch

eingestreute Bilder ergänzen die gelesenen Eindrücke. Banales

und Abenteuerliches ist im richtigen Maß geboten und machen Lust auf

Reisen und Erleben. Udo Siebert auf der Spur zu den Walen zu folgen

ist amüsante Erinnerung an eigene Reisen und anregende Lektüre neue

Reisegeschichten erleben zu wollen.

Udo Siebert: Walen auf der Spur – Abenteuerreisen von Udo Siebert. Hille Verlag

Dresden 2022, Broschur 338 Seiten, farbige Abb., 14,8 x 2,0 x 21,0 cm.

€ 19,80 – ISBN 978-3947654369 Keine Fremdwerbung