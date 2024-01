Wie schwimmt man mit Haien?

WIE MAN MIT HAIEN

SCHWIMMT

Eine Liebeserklärung. Nach den sich in letzter Zeit häufenden Meldungen von Haiangriffen oder wie viele es nennen „Haiunfällen“, um den

Anschein bösartiger Aggressivität auszuschließen, ist das Bedürfnis nach kurzgefassten Verhaltensregeln bei Haibegegnungen

nicht nur bei Tauchern und Schnorchlern gewachsen.

Bekommt man also ein „Haibuch“ in die Hand, Inhaltsverzeichnis prüfen und nach diesen Regeln suchen. In diesem Buch wäre es in Kapitel 9 „Die

Konfrontation“. Spätestens jetzt beim Durchlesen erkennt man, dass es bestimmte

Verhaltensmuster bei Haien gibt, die deren Stress- und Aggressionsverhalten andeuten, aber eben keine goldenen Regeln. Außer man verzichtet auf das Baden, Schwimmen oder Tauchen im Meer. Einfacher wäre es gewesen, den Untertitel zu beachten: „Eine Liebeserklärung“. Es ist ein Buch, das Haie in all ihren Facetten und ihrer Bedeutung für das

Ökosystem Meer erklärt. Und François Sarano tut dies aus eigenen Erlebnisgeschichten

heraus, als einer, der die Meere betaucht, die Haie vielfältig

erlebt hat. Als einer, der meist sogar zusammen mit den Größen des

Unterwassergeschehens, wie zum Beispiel Jacques Yves Cousteau, Pascal

Kobeh oder Jacques Perrin gearbeitet hat und die medialen Entwicklungen

mit erlebt und mit gestaltet hat. François schildert all dies und vor allem

eigene Tauchgänge mit Haibegegnungen. Und immer gelingt es ihm die

wissenschaftlichen Hintergründe und Erkenntnisse, die solche Begegnungen

betreffen, leicht verständlich einzuflechten. Wer sich selbst über das

Geschriebene ein Bild machen will, findet QR-Codes eingestreut, die zu

den entsprechenden Videos führen. Auch sonst arbeitet der Autor mit Skizzen,

Grafiken, eingestreuten Schwarz-Weiß-Bildern und zwei Farbbögen

mit charakteristischen Haibildern. Nahezu 30 Seiten Anmerkungen und

Literaturhinweise bieten Ansätze für alle Interessensgebiete rund um das

Thema Hai, das aber auch umfassend und detailreich im Buch von der Evolution

bis zu den Gefährdungen beschrieben wird. Und da bin ich wieder

beim Untertitel. Dieses Buch ist kenntnisreich und mit viel Empathie geschrieben.

Es ist eine Liebeserklärung an Haie, ein Buch, das man sich und

anderen schenken sollte. Leinen gebunden mit Schutzumschlag, griffigen

300 Seiten, sinnvollen Illustrationen und zugeordneten Verbindungen ins

Netz. Wer all dies genossen hat, wird anders mit Haien schwimmen, nämlich

respektvoll und umsichtig und wird dadurch dazu beitragen gefährliche

Begegnungen zu vermeiden.

François Sarano: Wie man mit Haien schwimmt. Eine Liebeserklärung. Folio he

Verlag Wien, Bozen 2023. Hardcover, Leinen mit Schutzumschlag .

300 Seiten, 21,6 x 3,2 x 14,6 cm. Zahlreiche Abb., Grafiken und zwei Farbbögen,

€ 26,00 – ISBN 978-3-85256-889-8 keine Fremdwerbung

Kleine Bitte am Rande an Übersetzer: In normalen Tauchgeräten ist

Druckluft und nicht reiner Sauerstoff. Und fürs Marketing: Taucher sind

keine Tiefseeforscher, denn die Tiefsee beginnt je nach Definition in 200

bis 800 Meter Tiefe.