OZEANE

DIE WELT DER MEERE

Ein Ausflug in die maritime Welt

Jedes Buch, das man egal wie in die Hand bekommt, ist eine neue Herausforderung,

der man sich unbewusst individuell, sozusagen strategisch

nähert. Da es hier unterschiedlichste Strategien gibt, beschränke ich mich

auf meine Herangehensweise an dieses Buch. Haptik und Optik sind die

ersten Elemente, die ein Buch direkt liefert. Gewichtig und optisch beeindruckend,

mit üppiger stilisierter Prägedruckwelle und weißem Prägedrucktitel

darauf, weckt es Erwartungen. Um schnell mehr zu erfahren,

wollte ich locker durchblättern. Eine auf 320 Seiten präsentierte, beeindruckende

Bilderfülle von Kunstwerken begann mich schon mit dem

ersten, zufällig aufgeschlagenen Bild einer Meeresechse – von Howard Hall

1987 im Galapagos Archipel aufgenommen – eines Besseren zu belehren.

Gut, hier waren es persönliche Erlebnisse und Begegnungen, die michfesselten. Aber, man kann dieses Buch nicht nur locker durchblättern, da

man aus unterschiedlichsten Gründen von jeder Seite gefesselt wird und

die begleitenden Hintergründe zu diesem Kunstwerk, zum Kunstschaffenden

und zur historischen und kunsthistorischen Bedeutung wissen

will. Und das Angebot reicht von historischen Karten, über Wandreliefs,

wissenschaftlichen und künstlerischen Illustrationen, alten Stichen,

Gemälden aller Epochen und Stilrichtungen bis zu Vasen und Brunnen

mit maritimen Motiven. Ganz besonders für die modernen maritimen

Eindrücke sind hier natürlich die Präsentationen von den ersten Unterwasserfotografien

bis hin zu modernsten Satellitenaufnahmen. Da ist es

hilfreich und beruhigend in der Einleitung „Der Weltozean“ den Hinweis

von Anne-Marie Melster zu finden: „Sie können an jeder beliebigen Seite

in dieses kuratierte Buch einsteigen“, denn sie hat als Fachlektorin diesen

von einem internationalen Expertengremium kuratierten Bildband entscheidend

mitgeprägt.

Für diese Buchbesprechung möchte ich mich dennoch an die vom

Inhaltsverzeichnis vorgegebene Gliederung halten. Nach der bereits erwähnten

einleitenden Orientierungshilfe folgt der opulente Bilderteil.

Er präsentiert die Vielfalt der Inspirationen, die Ozeane und ihre Lebewesen

im Besonderen – über 3.000 Jahre hinweg, von der Antike bis

heute – auf Menschen ausgeübt und zu ihren besonderen Werken bewegt

haben. Egal ob von anonymer ober berühmter Hand geschaffen, erst

die Gesamtheit all dieser ausgewählten Werke vermittelt die bis in den

Alltag reichende Bedeutung der Ozeane für die Menschheit. Dieses breit

gefächerte Detailspektrum von realen Erkenntnissen über alles Ozeanische

bis zu mythischen Fantasien macht dieses kuratierte Buch zu einem

außergewöhnlichen Bücherschatz. Je nachdem, unter welchem augenblicklichen

Gesichtspunkt man dieses Buch in die Hand nimmt, immer

wird man in eine ozeanische Erlebnisreise hineingezogen. Man wird

sich über Bekanntes freuen, Neues entdecken und muss aufpassen dabei

nicht die eigene Zeit zu vergessen. Die nicht epochale sondern kunstvoll

arrangierte Bilderfolge erlaubt es Gegensätzliches gegenüber zu stellen

und schafft so Zusammenhänge, die eigenen Überlegungen neue Impulse

geben. Aus dem Spektrum der präsentierten Auswahl seinen als exemplarische

Auswahl Werke von Malerinnen und Kunstschaffenden wie Eileen

Agar, Edward Burtynsky, Jacques Cousteau, David Doubilet, Ray Eames,

Ernst Haeckel, Damien Hirst, Katsushika Hokusai, Kerry James Marshall,

Yayoi Kusama, Greg Lecoeur, Claude Monet, Georgia O‘Keeffe, Catherine

Opie, genannt, ohne dadurch andere abzuwerten.

Da man nicht alle Fachgebiete der Zeitgeschichte, der Wissenschaften

und der globalen Gesamtentwicklung parat haben kann, sind wichtige

Orientierungshilfen am Ende des Buches zu finden. So der auf Seite 332

beginnende, achtseitige Zeitstrahl. In senkrechten Spalten sind unter

einem für diese Zeitspalte charakterischen Werk bedeutende Zeitereignisse

kurz und prägnant beschrieben. Es folgt eine schnell erfassbare

Grafik über die Tiefenzonen der Ozeane mit kurzen fachlichen Erklärungen.

Nachfolgende Kurzbiografien bedeutender im Buch vertretener

Persönlichkeiten, ein Glossar mit kurzen für das Verständnis wichtigen

Fachbegriffen, weiterführende Literaturhinweise und das umfangreiche

Sachregister am Ende des Buches runden diesen Ausflug in die maritime

Welt in sinnvoller Weise ab.

Diese – als kuratiertes Buch – gedruckte Ausstellung „ OZEANE – Die

Welt der Meere“ vermittelt in seiner Gesamtdarstellung ein umfangreiches

Wissen und wirbt so unaufdringlich, aber nachhaltig für den Schutz

dieser maritimen Lebensräume und ihrer Bewohner.

Es ist ein Buch, das auch im digitalen Zeitalter in keiner öffentlichen oder

privaten Bibliothek fehlen sollte.

OZEANE – Die Welt der Meere. Midas Collection, Midas Verlag AG. 2024.

Hardcover mit Schutzumschlag. 352 Seiten, 28,9 x 3,9 x 25,6 cm. Durchgängig

illustrierter Prachtband. € 59,00 – ISBN 978-30387630-0, keine Fremdwerbung.