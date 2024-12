BIRDS

DIE WELT DER VÖGEL

Ein Ausflug in die gefiederte Welt

Die Welt der Bücher ist im Wandel. Die schnelle Verfügbarkeit von

Bildern und Informationen im Internet,ergänzt durch akustische

Möglichkeiten, schiebt manches Liebgewonnene einfach zur Seite. Zu

gerne wird suggeriert, dass ein Stichwort, eine Frage oder ein Bild, kurz

ins Netz eingegeben, schon alle Informationen, Zusammenhänge und

Richtigkeiten liefern würde. Vielfach stimmt dies auch und mag auch

ausreichend sein. Hält man aber diesen Prachtband „BIRDS“ in der

Hand, vermittelt schon der Schutzumschlag eine besondere Wertigkeit.

Im Prägedruck umfasst ein bunt gefiedertes Schwingenpaar – mit

darauf in Weiß aufgesetztem Prägetitel – ein großformatiges, mehr als

300 Werke umfassendes Kaleidoskop zu diesem Thema. Diese von

einem internationalen Expertenteam kuratierte und kommentierte

Zusammenstellung spiegelt die Faszination wider, die Vögel bis heute

auf Menschen ausüben. Seit im Paläolithikum vor über 35.000 Jahren

die bislang bekannten ersten Höhlenabbildungen entstanden, wurden

nahezu alle Kunstformen von der Malerei, über Skulpturen bis zur

modernsten Fotografie eingesetzt, um die Anziehungskraft dieser Tiere

zur Darstellung zu bringen. Ob künstlerisch, illustratorisch oder rein

wissenschaftlich, kein Zweck und kein Genre wurde im Schaffen der

Menschen ausgelassen.

Diesem umfassenden Schaffen verleiht dieses Buch Sichtbarkeit. Dabei

wurde keine epochale Reihenfolge der Werke, sondern eine visuell

beeindruckende Abfolge von Gemeinsamkeiten und Gegensätzen

geschaffen, die Erkenntnisse, Empfindungen und Wertschätzungen in

der Betrachtung ihrer bekannten und unbekannten Schöpfer zum Ausdruck

bringen. Kenntnisreich, umfassend und feinsinnig führt die Ornithologin,

Autorin, Illustratorin und Künstlerin Kartina von Grouw

in die einzigartige und allgegenwärtige Welt der Vögel ein. Es folgt eine

umfassende, exzellent gedruckte Ausstellung von unterschiedlichsten

Werken aus allen Erfahrungsregionen der Erde. Jedem Werk sind

umfassende Daten wie Größe, Art des Kunstwerks, soweit bekannt zu

seiner Entstehung, dem schöpferischen Umfeld, seiner Bedeutung und

zum Schaffenden selbst zugeordnet. Am Ende des Buches sorgen ein

bebilderter Zeitstrahl und ein Anhang mit Vogelklassifikation, Vogeltopografie,

Vogelbeobachtungen, einer Auswahl kurzgefasster Biografien

und einem Glossar für schnell greifbare Informationen. Literaturangaben

helfen zu weiterführenden Studien und ein umfassendes Sachregister erleichtert

das schnelle Auffinden gesuchter Informationen.

Wenn in einem begleitenden Beiblatt dieser Band als überwältigende

Feier der Schönheit und Vielfalt von Vögel in Kunst, Wissenschaft und

Geschichte gelobt wird, kann man diesem Lob nur zustimmen und uneingeschränkt

empfehlen.

BIRDS – Die Welt der Vögel. Midas Collection, Midas Verlag AG. 2024. Hardcover

mit Schutzumschlag. 352 Seiten, 28,9 x 3,9 x 25,6 cm. Durchgängig illustrierter

Prachtband. € 59,00 – ISBN 978-303876285-0, keine Fremdwerbung.