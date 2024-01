BOOT Dive Award 2024

Der “boot dive award”

Eine Initiative für eine zukunftsfähige Tauchbranche

Um die internationale Tauchbranche noch besser zu unterstützen, hat

die boot in Zusammenarbeit mit den deutschen Tauchsportmedien

den “boot dive award” ins Leben gerufen. Dabei werden jährlich fünf

Awards in den Kategorien Personality, Destination, Innovation, Product

und Climate vergeben.

Eine Fachjury, bestehend aus den Chefredaktionen der Tauchmedien

divemaster, Tauchen, taucher.net, VDSTsporttaucher und Wetnotes,

wählt aus den Bewerbungen pro Kategorie drei Nominierungen aus.

Mittels Public Voting und dem finalen Urteil der Fachjury werden

die Gewinner des “boot dive award” ermittelt und im Rahmen der

boot Düsseldorf 2024 am Freitag, 26. Januar 2024 in einer Abendveranstaltung

am Tauchturm in Halle 12, der Halle des Tauchsports

geehrt. Der Gewinn ist in jeder Kategorie mit 3.000 Euro dotiert.

divemaster stellt hier die Nominierten in den fünf Einzelkategorien

vor.

mehr in divemaster #119