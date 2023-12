divemaster Nr.119

Titelbild: » Wildlife Photographer of the year 2023« Laurent Ballesta

PFEILSCHWANZKREBSE

FOTOGRAFIE: BUBBLE BOKEH

TECHNIK: KAUFBERATUNG TROCKIS

BIOLOGIE: DIADEMA SEEIGEL

TOP TEN NIEDERLANDE

PERSONALITIES: BRET GILLIAM

BOOT DIVE AWARD 2024

EDITORIAL

»LUXUS PRINT!?«

Sie halten diesen divemaster in Händen, fühlen das Papier, sitzen gemütlich, blättern völlig entspannt zur ersten Neugierbefriedigung

und freuen sich auf die Geschichten, Berichte, Tipps und Tests.

Völlig entspannt und ja, das ist in heutiger Zeit Luxus.

Wenn dann noch das Siegerfoto zum „Wildlife Photographer of the year 2023“ vom UWFotografen Laurent Ballesta stammt, der

ausserdem in divemaster publiziert, hat man das richtige Magazin in Hand. Das widmet natürlich ausführliche Beiträge dem Motiv des Siegerthemas – weder ein Hai, noch ein Wal, noch Nemo, sondern ein Pfeilschwanzkrebs (ab Seite 12).

Erfolgreiche Meeresschutzgebiete wie Pangatalan (Seite 18) machen Mut, so wie es auch der Beitrag zum boot Dive Award machen soll. Mut, sich für 2025 zu bewerben.

Mut braucht auch die Redaktion divemaster, deren facebook Accout gehackt und wohl

unwiederbringlich gelöscht wurde. Doch wir arbeiten daran, diese Kommunikationslücke

über unsere Website https://divemaster.de zu schließen. Denn trotz unserer Wertschätzung der Printausgabe des divemasters setzen wir natürlich auch auf die vielseitigen Möglichkeiten digitaler Welten und bieten mit dem Premium Abonnement eine attraktive Kombination für entspannendes Genießen, aber auch allzeit und weltweit verfügbare Information.

Herzlichst Ihr

Dr. Friedrich Naglschmid

