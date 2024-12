Buch – Alfred Wegener

ALFRED WEGENER

Universalgelehrter – Polarreisender – Entdecker

Es ist eine der begehrtesten Tauchdestinationen der Welt: die Silfra-Spalte

in Island. Im glasklarem Wasser dieser natürlich gefluteten Schlucht kann

man in manchen Bereichen bei ausgestreckten Armen zwei Kontinentalplatten

fast gleichzeitig berühren. Von Nord nach Süd betrachtet die

nordamerikanische Kontinentalplatte rechter Hand, die eurasische Platte

linker Hand. Während man sozusagen Amerika und Europa gleichzeitig

im Griff hat, kann man den Anblick der beiden Plattenkanten bei bester

Sicht fast 100 Meter nach vorne bewundern. Voraussetzung um dieses

Erlebnis zu genießen ist die richtige Jahreszeit, eine kältetaugliche Tauchausrüstung,

ein gültiger Nachweis der taucherischen Fähigkeiten, eine gute Kondition und natürlich die rechtzeitige Anmeldung vor Ort. Da sich die beiden Platten jährlich etwa zwei Zentimeter voneinander entfernen, sollten Sie Ihre Absicht in der Silfra-Spalte zu tauchen nicht in zu weite Ferne verschieben. Dass man dies mit den Kontinentalplatten und

ihrer Beweglichkeit alles heute weiß, verdanken wir der Inspiration, der

Zähigkeit und dem Forschungsdrang des Mannes, dem diese Biografie

gewidmet ist: Alfred Wegener!

1880 im aufstrebenden Berlin geboren, wuchs Alfred Lothar Wegener als

das jüngste von fünf Kindern einer Pastorenfamilie auf.

Sein Vater Richard Wegener war Theologe und Lehrer für Alte Sprachen am Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. Somit wuchs Alfred Wegener in einer

nach damiligen Vorstellungen durchaus bildungsbürgerlichen Familie

auf. Nach dem Abitur 1899 wandte er sich einem vielseitigen Studium

der Naturwissenschaften zu und begann seine akademische Laufbahn.

Mit spektakulären Rekordballonfahrten, Grönlandüberquerungen

machte Wegener auf sich aufmerksam. Als Reserveoffizier wurde er nach

Kriegsbeginn 1914 eingezogen und schon kurz darauf verwundet. Trotz

dieser Ereignisse entstand 1915 die erste Fassung seines Hauptwerks

„Die Entstehung der Kontinente und Ozeane“. Auch, wenn dieses kleine

bei Vieweg erschienene Bändchen der

Kriegsereignisse wenig Anspruch fand,

war sein Inhalt doch die Grundlage

für eine neue, wenngleich noch Jahrzehnte

umstrittene geotektonische

Betrachtung der Erde. Kontinentaldrift

und Plattentektonik sind heute

die anerkannte, wissenschaftliche

Grundlage für das sich wandelnde

Bild unseres Planeten. Doch es ist

nicht meine Aufgabe oder Absicht

dieses außergewöhnliche Forscherleben

hier zu beschreiben. Aber ich

möchte mit diesen kurzen Anmerkungen

auf die von Günther Wessel

verfasste „Biografie Alfred Wegeners“

aufmerksam machen, die ausführlich

und vor allem einfühlsam das Leben

dieses Universalgelehrten, Polarreisenden

und Entdeckers beschreibt.

Einordnend in das Zeitgeschehen mit wissenschaftlichen Aufbrüchen,

genialen Entdeckungen, unvorstellbar harten Forschungsabenteuern, den

zerrüttenden Kriegsereignissen vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg

beschreibt diese Alfred Wegener Biografie den Weg eines Menschen

in seinem unermüdlichen Kampf für seine Ideen und Vorstellungen,

der 1930 ein tragisches Ende während einer Polarexpedition fand. Diese

lesenswerte Biografie macht verständlich, warum Alfred Wegener mit

seiner genialen Idee der Kontinentaldrift den Grundstein für die Theorie

der Plattentektonik legte und als Vorbild zum Namengeber für Schulen,

Straßen und für das weltweit agierende, erfolgreiche Alfred Wegener

Institut wurde.

Günther Wessel: ALFRED WEGENER-Universalgelehrter-Polarreisender-Entdecker.

Mare Verlag Hamburg 2024. Hardcover mit Schutzumschlag, 286 Seiten,

14,6 x 2,6 x 21,9 cm, einigen SW-Karten, ISBN 978-3866486928, € 28,80 Keine

Fremdwerbung.