Cristal Caves

Becky Kagan-Schott: Es gibt nur wenige Orte, an denen ich getaucht

bin und die mich in völlige Ehrfurcht versetzt

haben, fast bis zu dem Punkt, an dem ich keine

Bilder mehr machen konnte, weil ich von der Umgebung

so fasziniert war. Die Crystal Caves in Abaco auf

den Bahamas sind einer dieser magischen Orte. Ich hatte

das Glück viele Höhlen betauchen zu können, aber jedes

Mal, wenn ich in diese Höhlen hinabsteige, sehe und erlebe

ich etwas Neues. Wenn man an die Bahamas denkt,

stellt man sich vielleicht weiße Sandstrände, Palmen, farbenfrohe

Korallenriffe, zahlreiche Haiarten und Delfine

vor. Die Bahamas haben aber noch so viel mehr zu bieten,

nämlich das, was sich unter der Oberfläche, genauer gesagt

unter der Erde, befindet. Bestimmte Inseln, darunter

Grand Bahama, Andros und Abaco, verfügen über einige

der spektakulärsten Unterwasserhöhlensysteme, die es auf

diesem Planeten gibt.

mehr in divemaster #121