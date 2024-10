DIVE Kalender 2025

Im 28sten Jahr gibt es diesen großformatigen Themenkalender „DIVE“, zu

dem jeweils mehrere der zur Zeit bekanntesten Unterwasserfotografen die

Aufnahmen liefern. Der Jahreszeit entsprechend wurden die farbenprächtigen

Landschaften und Bewohner der Korallenriffe motivisch ausgewählt,

die Michael Geyer, Alex Mustard, C. Dascher, Martin Strmiska, John A.

Anderson, Gerard Soury, Georgette Douwma, Giordano Cipriani und

Lea Lee eingefangen haben. Zu jedem Monatsmotiv und den dargestellten

Arten sind die wichtigsten Informationen in kurzen Beschreibungen

zusammengefasst, so dass man bei Fragen zu den Motiven auch fundierte

Aussagen machen kann. Die hohe Qualität der Papiere, der Verarbeitung

und der Spiralbindung garantiert auch am Ende des Kalenderjahres noch

eine tadellose Hängung. Ein Kalender, der als Motivationsbegleiter durch

das Grau des Alltags in Wohnzimmer und Büros nicht fehlen sollte, bietet

sich auch als Geschenk für sich und gute Freunde an.

DIVE 2025 Kalender. Verlag Delius Klasing 2024. Titelblatt und 12 Kalenderblätter

46,3 x 1,0 x 56,1 cm Querformat. € 29,90 – ISBN 978-3667128096 keine Fremdwerbung.