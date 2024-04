Everesting – Freediving – Medizin

Und was ist Everesting? Ganz einfach: man fährt innerhalb von maximal 24 Stunden mit dem Fahrrad solange seine Lieblingssteigung hoch (und runter), bis man summarisch

die Höhenmeter des Mount Everest (8.848 Meter) erreicht hat. Der bisherige Sieger

schaffte in etwa zwölf Stunden sogar knapp 10.000 Meter. Weltrekordler kann auch werden, wer beispielsweise 120 mal 400 Stufen hinauf und hinunter trabt. Nach etwa zwölf Stunden waren in dieser Disziplin sogar 9.200 Höhenmeter zusammen gekommen.

Kandidaten mit Höhenangst setzen sich im Fitnessstudio auf das Spinning-Fahrrad und

bewältigen bei Steigungen zwischen vier und zwölf Prozent ebenfalls in etwa zwölf

Stunden den Gipfel des Berges. Egal, in welcher Disziplin ge-everested werden soll: ein

halber Tag muss für diese neue Ausdauersportart eingeplant werden.

Auch in der Tiefe ist Everesting möglich. Für das Freediving auf den Mt. Everest ist….

