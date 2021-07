Fischreiser im Bodensee

Kein Zufall, dass Taucher über den Unterwasserzustand im Bodensee Bescheid

wissen. Daraus ist ein großes Fischreiser Projekt mit wissenschaftlicher Begleitung

entstanden. Wir waren vor Ort.

In den 1970er Jahren war der See

durch Schadstoffeintrag hoch belastet,

durch Kläranlagen und andere

Maßnahmen ist er heute fast wieder im

Zustand eines Voralpensees. Aber nur im

Uferbereich steht eine geringe Fläche zur Ansiedlung

für Pflanzen, wirbellose Tiere und

Unterschlupf für Jungfische zur Verfügung.

Hilft hier das Einbringen zusätzlicher Ansiedlungsflächen?

In den vergangenen Jahren fielen den Tauchern

immer häufiger fremde Arten auf. Wie

sehr beeinflussen diese das Gleichgewicht

der einheimischen Flora und Fauna? Mit

wissenschaftlicher Methodik sollte dies alles

beobachtet werden. Der Badische Tauchsportverband e.V. (BTSV)

und der Württembergische Landesverband für

Tauchsport (WLT) errichten 2019 gemeinsam

einen Fischreiser nach historischen Vorbildern,

wie sie Archäologen wohlbekannt sind. In fast

500 Stunden Ehrenamtsarbeit durch Taucher

der Bodenseevereine entstand das Gebilde vor

dem Uferpark in Überlingen.

Das Projekt wird von der Stiftung Naturschutzfonds

Baden-Württemberg unterstützt und aus

Erträgen der Glückspirale gefördert.

Die Wissenschaftliche Tauchgruppe der Universität

Stuttgart (WiTUS) übernimmt 1,5

Jahre lang das Monitoring. Zwei fest installierte

UW-Kameras liefern ebenfalls Informationen

über Fische und Wasservögel am Fischreiser.

mehr in divemaster Nr. 109