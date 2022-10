Hängen geblieben an Hindernissen am Meeresgrund – abgeschnitten, zurückgelassen oder verloren gegangen – jährlich werden tausende Tonnen Fischernetze weltweit in die Meere eingetragen – schätzungsweise mindestens 5.000 Netze allein in die Ostsee. Diese herrenlosen „Geisternetze“ werden oft zur tödlichen Falle für die Tierwelt im Wasser.

Zerfallen zu Mikroplastik gelangen die Netzbestandteile überdies in die Nahrungskette. Umweltaktivistin (im positiven Sinn) Sabine Kerkau hat uns ihre spannende Geisternetzgeschichte erzählt.

UW-Fotograf und Buchautor Heiko Pludra war sogar mit dem thüringischen Umweltminister unterwegs und hat Wolfgang Frank, einen der Protagonisten und Unterstützer der Aktionen auf Rügen interviewt. Zusammen entführen die drei Sie in die Welt des Ghost Fishing.

Ich kenne niemanden, der das Meer

nicht liebt. Viele Menschen freuen

sich das ganze Jahr auf Strandferien

und romantische Sonnenuntergänge am

Meer. Hier scheint die Welt noch in Ordnung.

Wer denkt schon groß darüber nach, was es

bedeuten könnte, wenn beim abendlichen

Strandspaziergang hier und dort ein Stück Netz

aus dem Sand ragt. Auch die Plastikflasche,

die noch im warmen Sand steckt wird schnell

ausgeblendet. Sie stört sonst das perfekte Bild

vom Paradies. Die Wenigsten von uns würden

sie einsammeln und entsorgen. Warum auch,

am nächsten Morgen, wenn die Flut zurück

geht, ist sie vermutlich sowieso nicht mehr da.

UNTER DER OBERFLÄCHE

Von der starken Belastung unserer Meere

durch Plastikmüll und ganz besonders Mikroplastik

hat inzwischen jeder gehört (divemaster

#98, 99, 100). Kaum jemand kann sich

allerdings vorstellen wie groß dieses Problem

wirklich ist und was es für die Flora und

Fauna der Meere und auch für uns Menschen

bedeutet. Der Grund ist sehr einfach, das Drama

spielt sich unter der (Wasser)Oberfläche

ab und ist somit für die meisten Menschen

unsichtbar…

