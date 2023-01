Hans Hass und Japan

Hansu Hasu, besser bekannt als Hans Hass, war fasziniert von der japanischen Kultur

und vor allem den technischen Errungenschaften der Japaner in der Entwicklung von Unterwasser-Habitaten. Michael Jung erzählt von Hans’ frühen Japan Abenteuern.

Der erste Besuch von Hans Hass im April 1940 in Japan war

dem Umstand geschuldet, dass der Zweite Weltkrieg unversehens

ausgebrochen war, während er sich mit zwei Freunden

auf der Karibikinsel Bonaire befand. Sein Ziel war, hier die bunte

Unterwasserwelt und das Verhalten von Haien in Bezug auf Taucher

kennenzulernen und in Film und Foto festzuhalten. Der direkte Rückweg

nach Europa war wegen der beginnenden Kampfhandlungen im

Atlantik nun versperrt, und es musste für die Heimreise die Westroute,

durch Amerika und den Asiatischen Kontinent, eingeschlagen werden.

Mit dem japanischen Schiff Kamakura Maru fuhren Hass und seine

Freunde von Los Angeles aus über San Franzisko und Hawaii nach

Yokohama, einer südlich von Tokio gelegenen Hafenstadt. Hier erregten

die drei abenteuerlichen Deutschen Aufsehen, und die Zeitungen

brachten große Bildberichte über ihre Erlebnisse in der Karibik.

Tauchen war in Japan eine Betätigung, die bis dahin vor allem für der

Ernte von Perlmuscheln (Pinctada) eingesetzt wurde.

