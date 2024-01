Insel der Pfeilschwanzkrebse – Pangatalan

1992 packten der französische Unternehmensentwickler

Fred Tardieu und seine Frau ihre Sachen und verließen ihr Zuhause, ihre

Karriere und ihre vertraute Umgebung, um

einen wohlverdienten Ruhestand zu genießen.

Damals ahnten sie noch nicht, dass ihr unscheinbarer

Sprung ins Abenteuer sie zu bahnbrechenden

Meeresschützern auf den Philippinen machen

würde. Angetrieben von ihrer Liebe zum Meer

und ihrem Eifer, die Welt zu verbessern, erwarben

sie 2011 die Insel Pangatalan in Palawan und gründeten

die Sulubaaï Environmental Foundation, wo

sie zusammen mit Partnern aus dem Naturschutz

und Mitgliedern der lokalen Gemeinschaft an der

Wiederherstellung der einzigartigen Ökosysteme

der Insel arbeiten, die durch nicht nachhaltige

Praktiken in der Bewirtschaftung stark geschädigt

waren. Gemeinsam mit ihren Partnern richteten

sie 2017 ein 45 Hektar großes Meeresschutzgebiet

(MPA) rund um die Insel ein – ein weiteres, doppelt

so großes MPA ist derzeit in Planung…

mehr in divemaster #119