InterDive 2024 & News

Vom 26. bis 29. September findet die InterDive Friedrichshafen bereits im 12. Jahr in Folge statt. Die beliebte Tauchmesse am Bodensee punktet mit familiärer Atmosphäre, einem interessanten Bühnenprogramm und zahlreichen internationalen Ausstellern aus der Tauch- und Reisebranche.

Natürlich gibt es am Messefreitag wieder die

legendäre Taucherparty mit Livemusik. In diesem Jahr wird die InterDive an allen vier Messetagen gleichzeitig mit der INTERBOOT Messe stattfinden. Das Ticket gilt deses Jahr für den Besuch beider Messen.