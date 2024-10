Fotografische Reise zwischen Land und Meer Noch vor wenigen Jahrzehnten galten Meeresschildkröten als billige

Lieferanten für Schildpatt und Fleischeinlagen für Schildkrötensuppen

zum Beispiel als Delikatesse à la Lady Curzon. Die Nester wurden geplündert

um die Eier auf den Märkten als Nahrungsmittel zu verkaufen. Zumindest im internationalen Rahmen ist es gelungen, die

durch den bis dahin beispiellosen Raubbau

vom Aussterben bedrohten Meeresschildkröten unter

Schutz zu stellen, wenngleich

neben Klimawandel, Verlust der Nistplätze, Gefahren durch Plastikmüll und Fischernetze noch mangelnde Überwachung und Ausnahmeregelungen die Bestände teilweise weiter gefährden. Noch bedeutender für

den Erhalt dieser Tierarten aber war es, dass sie vor allem durch Taucher

und hier wiederum besonders durch faszinierende Unter- und Überwasseraufnahmen

in das Bewusstsein vieler Menschen gerückt wurden.

In Deutschland war es die von Tauchern initiierte konzertierte Aktion

„Rettet die Meeresschildkröten“ die den Meeresschildkröten und Produkten

aus ihnen sogar gesetzlich verankerten Schutz erkämpfte. Diesen

Leitgedanken folgt diese fotografischen Reise zwischen Land und Meer,

mit der Solvin Zankl als Fotograf die „Magie der Meeresschildkröten“

mit gekonntem Blick einfing und zu der die Meeresbiologin Dr. Sandra

Striegel die begleitenden Texte schrieb. Text und Bilder sind eine in zehn

Kapiteln ineinander fließende Einheit, wobei der Schwerpunkt in diesem

Sachbildband auf Seiten der Fotografie liegt. Einem begleitendem Vorwort

von Dr. Frauke Bagusche, einem einstimmenden, fast Portfolio gleichenden

Prolog der Autoren folgt die Einleitung „Urzeitwesen unserer

Meere“ mit einer kurzen Entwicklungsgeschichte der Meeresschildkröten

und jeweils einer Kurzbeschreibung der heute lebenden sieben Arten.

Die Hauptkapitel orientieren sich am Lebenszyklus der Meeresschildkröten

„Von Sonne, Sand und neuem Leben“, „Das Leben im Ozean“, „Vom

zarten Band zum Land“. Ihren verständlich geschriebenen Einführungen

folgt jeweils ein üppiges Themen Portfolio, dessen Bilder in Qualität

und Perspektive für sich sprechen. Erfreulich sind dennoch die kurzen

Bildunterschriften, die nicht das Bild beschreiben sondern ergänzende

Informationen liefern. Fast zur Einheit verschmelzen die Kapitel

„Forschung und Schutzmaßnahmen“, „Making of “, „Kurzbiografien“ und

„Dank“. Dies wird verständlich, wenn man bedenkt, dass Autorin, Fotograf

und all die vielen Helfer der Forschungs- und Schutzeinrichtungen

für dieses empfehlenswerte Buch über Meeresschildkröten auf das Engste

zusammenarbeiten mussten. In diesen Kapiteln wird die Bedrohung aller

Meeresschildkrötenarten eindringlich dargestellt, werden die Wege der

Erforschung ihres Lebenszyklusses umrissen und vor allem erfolgreiche

Schutzmaßnahmen beschrieben. Ein umfassendes, weltumspannendes

Engagement, das Hoffnung gibt die Arten am Leben zu erhalten.

In Händen hält man ein großformatiges, informationsreiches, haptisch

und optisch angenehm zu erfassendes Buch in ausgezeichneter Druckqualität

und modernem ansprechendem Layout.

Solvin Zankl, Dr. Sandra Striegel: Magie der Meeresschildkröten – Fotografische

Reise zwischen Land und Meer. Delius Klasing Verlag , Bielefeld 2024. Hardcover

27,5 x 0.9 x 29,5 cm, 156 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen, keine Fremdwerbung,

49,90 €, ISBN-13: 978-3-667-12971-0