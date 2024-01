MÜLLEIMER STRAND

Als ich den Titel als Sachbuch in die Hand bekam, war ich zugegebener

Maßen erst etwas irritiert. Ein im Stil eines Naturführers gefasster Titel

‚Mülleimer Strand‘ schien mir ein Widerspruch in sich. Zwar habe ich

als Taucher schon in den 1970ern in Veröffentlichungen die Plastikflut

in den Meeren angeprangert und die zunehmende Vermüllung von

Stränden in den Folgejahrzehnten mit erleben müssen. Aber ein Buch,

aufgebaut wie ein Naturführer zum Müll, konnte ich mir bislang nicht

vorstellen. Die pflichtgemäße Lektüre dieses Buches hat mich eines

Besseren belehrt. Erfasst es doch ein weltweites Problem, für Einheimische

und Touristen gleichermaßen, vor allem aber die immer weiter sich verstärkende Gefahr für Bio-, Hydro- und Geosphäre. Selbst täglich gereinigte Strände erfahren durch Winde und Strömungen täglich neue Vermüllungen. Schien das anfangs eher nur ein ästhetisches Problem zu sein, haben wissenschaftliche Untersuchungen der vergangenen Jahre die Problematik der Mikro- und

Nanozerfallsprodukte selbst für die Gesundheit der Menschen erkennbar gemacht (s. divemaster #98). Die Ästhetik, der Tausende und Abertausende Makromüllsammler weltweit zum Durchbruch zu verhelfen versuchen, ist leider, wie erwähnt, nur

von kurzer Erfolgsdauer. Die Gefahren durch die Müllmengen und deren Abbauprodukte haben sich trotzdem vermehrt. Das bedeutet, dass schon bei den ersten Entmüllungsbestrebungen systematisch und kenntnisreich vorgegangen werden muss. Zum Schutz der sammelnden Personen vor Gefahrgutmüll aber auch zur Prävention, dass aus Müll nicht wieder Müll wird, sondern wiederverwertbare Ressourcen werden. Hier sehe ich die Bedeutung dieses Sachbuches des Wiener Meeresbiologen Michael Stachowitsch. Die systematische Zuordnung der Müllfunde zu Stoffgruppen unabhängig von der ursprünglichen Verwendung, Hinweise auf direkte und langfristige Gefahrstoffe, Tipps zum Müllsammeln bis zu Reinigungsempfehlungen können in allen Landschaftsbereichen hilfreich sein. Hinweise zu Recycling und Upcycling

können den Gedanken der Mülltrennung auch bei Strandreinigungen unterstützen,

wenn aus Müll wieder Ressourcen werden sollen. Und Hinweise auf alternative Produkte

können schon im Vorfeld helfen Müll zu vermeiden. Zusammenfassend kann man

nur sagen: Ein unerwartetes Sachbuch, das man allen empfehlen kann, die sich aktiv mit

der Umweltproblematik von Müll beschäftigen.

Stachowitsch, Michael: Mülleimer Strand, Springer Nature; 1. Aufl. 2023, Taschenbuch 15,6 x 2,3 x 23,4 cm, 437 Seiten, über 700 farbige Abbildungen, keine Fremdwerbung, 32,99 €, ISBN-13: 978-3031344268