NORDOSTPASSAGE Geschichte eines Seewegs

Obwohl wir auch heute noch von

Unzugänglichkeiten in Bezug auf

geografische Gebiete sprechen,

haben die meisten Menschen bei

uns das Gefühl, dass es solche nur

noch aus politischen oder pandemischen

Gründen gäbe. Kreuz- und

Expeditionsfahrten gibt es von

den arktischen bis hinunter in die

antarktischen Gewässer. Nord- und

Südpolexpeditionisten reichen sich

in Talkshows die Hände. Wo kein

Einblick von der Erdoberfläche

möglich ist, liefern Satellitenbilder

erweiterte und ergänzende Einblicke in entlegenste Erdgebiete. So auch von den nordpolaren Eis- und Seegebieten.

Und trotz all dieser Informationen gibt es dort noch Gebiete in denen Eispanzer verkürzende Wege zum Beispiel durch die Nordostpassage

verhindern oder besser vorsichtig aus heutiger Sicht ausgedrückt, für den

allgemeinen Schiffsverkehr ganzjährig noch verhindern.

Dabei ist dieser Seeweg seit Jahrhunderten der Traum von Abenteurern,

Forschern, Handelsleuten und vor allem machtbewussten

Anrainern.

Dieser Nördliche Seeweg, die Nordostpassage führt im Nordpolarmeer

vom Europäischen Nordmeer durch Barents-, Kara-, Laptew-,

Ostsibirische und Tschuktschensee bis zur Beringstraße; mit 14.100

Kilometer ein rund 7.000 Kilometer kürzerer Seeweg zwischen Asien

und Europa als die heutige Hauptroute durch den Suezkanal. Ist der

Weg durch das Rote Meer durch Auseinandersetzungen blockiert,

kommen rund um Afrika noch einmal 6.000 Kilometer zu den bisherigen

21.100 hinzu. Diese Zahlenvertiefung sei entschuldigt, aber sie macht die

moderne Bedeutung der Nordostpassage offenkundig.

Unvorstellbar sind all die finanziellen, machtpolitischen und den technischen

Möglichkeiten der Zeit entsprechenden Anstrengungen der letzten

Jahrhunderte diesen goldenen Seeweg zu finden und in Beschlag zu nehmen.

Ein Geschichte, die nachweislich schon im 16.Jahrhundert beginnt.

Andreas Renner ist es in dieser ersten umfassenden Monografie über die

Erschließung der Nordostpassage gelungen die geschichtlichen Abläufe

strapazen- und verlustreicher Expeditionen ebenso zu lebendig zu schildern,

wie die Ansprüche und Hoffnungen der Anrainer im geschichtlichen

Konsens der Jahrhunderte. Alles liest sich wie eine persönliche

Teilhabe an den Ereignissen, abenteuerlich und mitreißend und das ist

bedeutsam, berufsbedingt immer der geschichtlichen Wahrheit verpflichtet.

Dabei finden auch die geostrategischen und geopolitischen

Hintergründe und Positionen vor allem der zaristisch-russischen, der

nachfolgend sowjetischen und der heutigen Kremlmachthaber genauso

Berücksichtigung wie die der USA und anderer westlicher Staaten. Denn

auch die enormen Bodenschätze der arktischen Region wecken die Begierde.

Mineralien und Erze genauso wie – und das ist erstaunlich – fossile

Brennstoffe vom Gas bis zur Kohle. Wer die deutschen Bemühungen im

Klimaneutralität kennt, wird diesen Run nach Erdgas, Erdöl und Kohle

kaum verstehen genausowenig wie den nach den radioaktiven Mineralien

für Kernkraftwerke und Atomwaffen. Vielseitiger wie in dieser Biografie

kann man seine Leser nicht ansprechen. Eingestreute Karten sind dabei

nicht nur für die Naviorientierten sondern auch für Leser aus dem analogen

Zeitalter eine wertvolle Orientierungshilfe. Tech- und Kaltwassertaucher

werden in diesen Gewässern neue Ziele suchen, denn auch das

ist die Wahrheit – der schon begonnene Klimawandel scheint die Nordostpassage

in Zukunft ganzjährig eisfrei zu machen. Eine spannende und

lesenswerte Biografie, die einen Bogen aus der Vergangenheit über die

Gegenwart bis in die nahe Zukunft schlägt.

Andreas Renner: Nordostpassage – Geschichte eines Seewegs. Mare Verlag

Hamburg 2024. Hardcover mit Schutzumschlag, 272 Seiten, 14,6 x 2,6 x 21,9 cm,

einigen SW-Karten, ISBN 978-3866486843, € 28,00 Keine Fremdwerbung.