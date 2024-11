QUALLEN – Alles nur Glibber?!

Seit Jahrzehnten steht WAS IST WAS für kindgerecht vermitteltes Wissen und eine einzigartige Themenvielfalt im Bereich Kinderbuch. Die Bücher für junge Leser ab 8 Jahren zeichnen sich aus durch verständliche und lebendig geschriebene Texte, ein farbenfrohes Layout und großformatige, eindrucksvolle Bilder. Diesen vom Verlag vorgegebenen Anspruch muss

ich aus eigenen Erfahrungen und Beobachtungen noch etwas hinzufügen.

Man kann die Bilder auch Jüngeren schon erklären, eventuell auch die Texte schon vorlesen. Und ich konnte auf unseren publikumsoffenen Messeständen zum Beispiel auf der boot in Düsseldorf beobachten, dass auch Erwachsene die Bücher gerne zum „Memorieren“ genussvoll und interessiert aufnahmen. In „Quallen“ präsentieren zwei erfahrene Taucher, UW-Filmer und bereits erfolgreiche Autoren, Dr. Florian Huber und Uli Kunz eine Tiergruppe, die im Biologieunterricht meist übergangen wird. Schmerzhafte Erfahrungen werden dann häufig erst bei Begegnungen im Strandurlaub gemacht, wie zum Beispiel in diesem Sommer, wo über 200 Badegäste in der Ostsee mit Feuerquallen in Berührung kamen. Oder in Bereichen des Mittelmeeres, wo Baden wegen Quallen verboten werden musste. Doch nicht nur die Gefahren werden in diesem anschaulich geschriebenen und vielseitig bebilderten Quallen Buch dargestellt.

Im bewährten doppelseitigen Kapitelkonzept streift das Buch alle Fragen und Fakten, die sich zu diesen kopflosen Wesen ergeben, die seit mehr als 500 Millionen Jahren die Meere und inzwischen auch manche Süßwasserbereiche bevölkern. Neben den Autoren kommt auch eine Quallenforscherin, Jamileh Javidpour, zu Wort, die von ihrer wissenschaftlichen Arbeit berichtet. Und am Ende zeigt die Robo-Qualle was man sich im Rahmen der Bionik von den Quallen für technische Entwicklungen abschaut. Dieser Bogen von den biologischen Fragen über Erste Hilfe bei schmerzlichen Begegnungen bis zu modernsten

technischen, der Natur abgeschauten Lösungen macht das Buch empfehlenswert

für Kinder, ihre Eltern bis hin zu Oma und Opa, die ja nicht selten die „Strandwache“ übernehmen müssen.

Dr. Florian Huber, Uli Kunz: Quallen – Alles nur Glibber. Was ist Was, Tessloff Verlag

Nürnberg 2024. Hardcover, 50 Seiten, 22,7 x 0,8 x 29,5 cm. Zahlreiche Abbildungen

und Grafiken, € 14,95 – ISBN 978-3-7886-7705-3, keine Fremdwerbung.