Reportage: Tauchende Vögel

TEXT & FOTOS: FRANCO BANFI

Ich war völlig fasziniert, ihre Fähigkeiten zu beobachten. Sie

durchstoßen die Wasseroberfläche wie Tornados, mit unglaublicher

Geschwindigkeit, lassen Ströme von Mikroblasen aus ihren

Flügeln entweichen und verringern so die Wasserreibung, während

sie mit weit geöffneten Augen nach Fischen suchen. Sie sehen aus wie

extreme Freitaucher, angefangen bei ihrer natürlichen Fähigkeit, unter

Wasser die Luft anzuhalten, bis hin zu der Tatsache, dass sie über längere

Zeiträume hinweg in anaerober Form bleiben, während sie ihre Beute

jagen und fangen.

UNGEWOHNT, ABER KEINE SELTENHEIT.

Pinguine sind vielleicht die bekanntesten Meeresvögel, die unter Wasser

nach Nahrung tauchen, aber auch Braunpelikane des östlichen Pazifiks,

Kormorane und Basstölpel, Möwen und Sturmvögel, Fregattvögel und

Seeschwalben stehen ihnen in nichts nach. Einige von ihnen „schwimmen“

effizient unter der Oberfläche, indem sie ihre großen Flügel

benutzen, um sich in die richtige Richtung zu bewegen, wenn sie Sardinenköder

jagen, und sie machen blitzschnelle Wendemanöver, wenn die

anvisierten und in Panik geratenen Fische versuchen, nicht verschluckt

zu werden, wenn sie zupacken…

