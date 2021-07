Rivertrekking mit Nik Linder

Wer glaubt im Lockdown bei Reiseverboten, geschlossenen Tauchläden und ohne Druckluft nicht tauchen gehen zu können, irrt. Nik Linder zeigt, wie man beim Rivertrekking Abenteuer vor der Haustüre erlebt und warum Reduktion nicht immer was mit Verzicht zu tun haben muss.

Die Ruhe meiner Umgebung lässt

auch mich tiefer entspannen.

War vor einigen Stunden noch

emsiges Treiben beim Organisieren

unseres Lagerplatzes, so weicht die

Unruhe mit fortschreitendem Einsetzen der

Dunkelheit. Unser Lager ist aufgebaut, die

Bäuche sind nach dem Essen voll und die

Müdigkeit steckt in unseren Gliedern. Jetzt,

wo es dunkel wird, verstummen auch die

Vögel und die Nacht bringt Kühle und Ruhe.

Ich liege in meinem Schlafsack und genieße

die tiefe Entspannung meiner Muskeln, die

ich beim heutigen Trail im Wasser und an

Land stark beansprucht habe. Wenn sämtliche

Anspannung weicht und die Sterne am

Himmel das einzige noch vorhandene Licht

sind, kommt auch der Geist zur Ruhe. Der

perfekte Moment um den Trail noch einmal

zu reflektieren.

SEATREKKING IN KROATIEN

Gemeinsam mit Bernhard Wache, dem Erfinder

von Seatrekking und dem Gründer

der Firma Aetem, bin ich von München nach

Beli auf Cres, einer kleinen Insel in Kroatien

gefahren. Es ist nicht unser erster Trail, aber

in dieser wundervollen Landschaft, bestehend

aus felsiger Küste, an deren bewachsenen

Hängen nun das Blau der Salbeiblüten

über das Grün der Büsche dominiert, eine

der schönsten Orte an denen wir gemeinsam…

