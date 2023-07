TAUCHEN IN KROATIEN – Die Inseln des Kvarner

Die schönsten Tauch- und Schnorchelplätze um Krk, Cres, Losinji, Rab. Auch darauf wird schon auf dem

Cover verwiesen, dass es um

Drop offs, Wracks, Canyons und

Höhlen geht. Herbert Tschemernjak,

Tauchreiseveranstalter für

Segeln&Tauchen, Herausgeber des

Online Magazins „Tauchparadies

Kroatien“ hat als intimer Kenner dieser Inselwelt den ersten Band seiner

geplanten Trilogie über „Tauchen in Kroatien“ vorgelegt. Es ist ein

informationsreicher Erlebnisführer durch dieses für uns am nächsten gelegene, mediterrane Tauchgebiet. In den, meist schon auf dem Titel angekündigten Themenkapiteln sind mit einem Schwerpunkt auf die jeweils möglichen Tauchgänge

alle wissenswerten Informationen zusammengestellt. Man kann

sich so auf das bevorstehende Taucherlebnis einstellen, ohne dass

allerdings die Spannung und das persönliche Entdeckungsabenteuer

eingeschränkt werden. Diesen persönlichen Erlebnissen steht für jeden

Tauchgang ein eigener Notizraum zu Verfügung. Das Stempelfeld

verstärkt diese Individualisierung zum eigenen Erlebnislogbuch. Ausführlicher

beschrieben ist nur die Historie der betauchbaren Wracks,

so dass auch die Wrackfans auf ihre Kosten kommen. Diesem Kapitel

ist auch ein Interview mit dem Historiker, Forscher und UW-Fotografen

Franz Mittermayer zum Thema Wrackforschung zugeordnet. Mit

Tipps und Achtungsvermerken zu den Tauchplätzen wird besonderer

Wert auf sicheres Erleben gelegt. Dem Autor ist, wie im Dank nachzulesen

mit umfangreicher Unterstützung vieler Gäste ein klassischer

Tauchreiseführer gelungen, den sich jeder, der in die Tauchgebiete des

Kvarner reist, zulegen sollte. Nicht zu vergessen seien die zahlreichen

QR-Codes, die für aktuelle Planungen einen zielgenauen Zugriff zu

Veranstaltern, Basen und aktuellen Angeboten ermöglichen.

Herbert Tschemernjak: Die Inseln des Kvarner. Autor Spezial Edition Wien 2023.

Paperback 254 Seiten, 21,4 x 1,5 x 21,4 cm. Durchg. farb. Abb., € 39,75

ISBN 979-8-84655-936-3. Keine Fremdwerbung