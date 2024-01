TAUCHEN IN

KROATIEN

Istrien und seine Inseln

Der zweite Band dieser Serie

widmet sich den Tauch- und

Schnorchelplätzen in diesem

nördlichen Abschnitt der

Adria. In Aufmachung und

Konzeption ist der Autor

Herbert Tschemernjak,

Tauchreiseveranstalter

für Segeln&Tauchen und

Herausgeber des Online

Magazins „Tauchparadies

Kroatien“ dem Erfolgsrezept aus dem ersten Band (s. divemaster#117)

treu geblieben. Als intimer Kenner der ostadriatischen Küste hat

er dieses Mal 37 Topspots des Gebietes ausgesucht und damit den

Norden der Adria abgeschlossen. Es ist wieder ein informationsreicher

Erlebnisführer geworden, der es einem erlaubt, sich auf das bevorstehende

Taucherlebnis einzustellen, ohne dass die Spannung und das

persönliche Entdeckungsabenteuer eingeschränkt werden. Ein eigener

Notizraum, dazu ein Stempelfeld verstärken diese Individualisierung

zum eigenen Erlebnislogbuch. Den Schwerpunkt bilden auch in diesem

Band die Wracks mit ihren vielfältigen Historien. Eingestreute QR-Codes

ermöglichen für aktuelle Planungen einen zielgenauen Zugriff zu

Veranstaltern, Basen und aktuellen Angeboten.

Herbert Tschemernjak: Istrien und seine Inseln. Autor Spezial Edition Wien 2023.

Paperback 216 Seiten, 21,4 x 1,5 x 21,4 cm. Durchgängig farbige Abbildungen, €

39,75 Einige Basenwerbungen.

Bezug: https://www.andreas-underworld.com/buch/