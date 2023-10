Tauchlegende Stan Watermann

Wir tauchten in zwei Käfigen ab, die an

den riesigen Walkadaver gebunden waren.

Meilen vor der Küste in bodenlosen Tiefen.

Wir sahen eine Szene, die atemberaubend

war… überwältigend für unsere Sinne. Hunderte,

vielleicht tausend Weißspitzenhaie und

andere gefährliche Arten füllten unsere Blicke

in alle Richtungen.” Stan Waterman ist immer

noch begeistert und erzählt von den ersten

Haibegegnungen während der Produktion

eines Films über den Weißen Hai. Sie waren

die ersten Taucher, die freiwillig mit Haien im

offenen Ozean schwammen.

PREMIERE: »YAWS« ALS DOKU

„Peter Gimbel hatte seine Expedition als

»Cinema-verite« (Filmdokumentation)

konzipiert, die den legendären Weißen Hai

filmen sollte. Der Beginn des Projekts hatte

jedoch zur Folge, dass das Tauchteam mitten

in das Chaos einer Fütterungsorgie geriet,

die zuvor von Tauchern noch nie beobachtet

worden war. Es war schon bemerkenswert

genug, den Anblick der wilden Raubtiere

aus der relativen Sicherheit der Haikäfige zu

genießen. Die Haie waren aktiv am Fressen

und rissen mit aufgerissenem Maul Stücke

aus dem toten Wal. Blutströme trübten das

Wasser und Speck- und Knochenstücke hingen

in der Wassersäule“, erzählte uns Stan. „Dann

fasste Gimbel den spontanen Entschluss, gegen

jede erdenkliche Regel der damaligen Zeit zu

verstoßen. Er öffnete die Käfigtür um zu den

futternden Haien hinauszutauchen und ich

hatte das Gefühl, dass ich ihm den Rücken

stärken musste. Es war, als ob man über einen

Abgrund stolpern würde. Ich habe noch nie in

meinem Leben so viel Angst gehabt. Wir stellten

uns Rücken an Rücken auf und begannen

zu filmen“.

Der Film, der Haie für immer in das Bewusstsein

der Öffentlichkeit rücken sollte, hatte

begonnen. »Blue Water, White Death« wurde

Realität…

