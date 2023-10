divemaster Nr. 118

WRACKS: Lost Liners – Hauptthema

WISSENSCHAFT: Implosion der TITAN

ARCHÄOLOGIE: Olivia – das Weinwrack

TECHNIK: APEKS DSX

FOTOGRAFIE: Canon und Fantasea

EDITORIAL

»SCHÄTZE WERTSCHÄTZEN UND SCHÜTZEN«

Unser größter Schatz ist unser Planet Erde mit all seinen Sphären, Facetten und Nuancen, die unser Leben erst ermöglichen. Der Wert der Schätze ändert sich ständig, sei es wegen gesellschaftlicher Veränderungen oder neuer Erkenntnisse. Ohne das Ganze aus den Augen zu verlieren, gilt das Interesse der Taucher den Meeren und Binnengewässern, ihrem Zustand und ihren Lebewesen.

Hinzugekommen ist, auch bedingt durch die technische Entwicklung des Tauchens „The underwater heritage“, der verborgene, kulturelle und historische Schatz in den Tiefen der Gewässer. Wracks, ihre Geschichte und Dokumentation sind das Hauptthema dieser divemasterAusgabe. Und weil es besser gewesen wäre, wenn all diese Wracks nicht entstanden wären, liegt ihre neue Wertschätzung nicht mehr nur in Gold und Edelsteinen, sondern in den Erkenntnisgewinnen aus ihrer Geschichte und den Möglichkeiten der Beseitigung der von ihnen ausgehenden Gefahren.

Ausrüstung und Ausbildung, Natur, Wissenschaft, Expeditionen, Technik, UW-Fotografie

und -Video, Medizin und Historie sind seit über 30 Jahren die Schwerpunkte des

divemaster und werden es auch in Zukunft sein. Wir informieren Sie ausführlich über

all diese Möglichkeiten in vierteljährigen Print- und Digitalausgaben und aktuell über

das 3D Redaktionsbüro.

Bleiben Sie dran, machen Sie mit!

Herzlichst Ihr Dr. Friedrich Naglschmid

