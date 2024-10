TREASURES, SHIPWRECKS & THE DAWN OF RED SEA DIVING

A Pioneer‘s Journey Sie sind selten, die Erzählungen aus den Anfängen der Tauchsportentwicklungen.

Howard Rosenstein, Pionier dieser

Tauchsportentwicklung im

Sinai und seit 2009 Mitglied

in der International Scuba

Diving Hall of Frame lässt in

diesem Geschichtenbuch der

Geschichte des Tauchsports am

Roten Meer bei älteren Lesern

Erinnerungen wach werden und gibt jüngeren Lesern eine Vorstellung von einer Zeit, die gerade mal 50 bis 60 Jahre zurück liegt. Eine von politischen bis kriegerischen Auseinandersetzungen geprägten Zeit, in der das

Rote Meer mit seinen Riffs, seiner Tierwelt und seinen Wracks und seinen touristischen Möglichkeiten zum magischen Zentrum des Tauchsports wurde. Nein, es ist nicht meine Aufgabe als Rezensent all diese Details

nach zu erzählen oder neue hinzuzufügen. Aber ich darf und kann sie in

vielen Bereichen aus eigenen Erlebnissen aus dieser Zeit der Anfänge des

Tauchsports im Sinai bestätigen. Sylvia Earle, die bekannte Ozeanografin

und David Doubilet, der UW Fotograf haben ihre Begleitworte zu dieser

Biografie von Howard Rosenstein geschrieben. Und der Verleger betont in

einem kurzen Begleitwort die Eigenständigkeit der Betrachtungsweise der

autobiografischen Schilderungen, die vielseitig untermalt sind mit historischen

Fotografien und Dokumenten vom Autor und seinen Begleitern,

deren Liste sich liest wie ein „Who is Who“ des Tauchsports. Ein für eine

Biografie ungewöhnliches Sachregister erleichtert das Auffinden wichtiger

Fakten, Persönlichkeiten und geschichtlicher Tatsachen der in amerikanischem

Englisch verfassten Reise in diese spannende Zeit der Anfänge des

Tauchtourismus im Roten Meer. Eine spannende Geschichte, die für alle,

die ans Rote Meer zum Tauchen gehen oder gegangen sind, eine lesenswerte

Erweiterung der eigenen Erlebnisse ist.

Treasures, Shipwrecks & Dawn of the Red Sea Diving. Apioneer‘s Journey. Dived up Publications, Bournemouth United Kingdom 2024. Englisch. Gebundene Ausgabe, 208 Seiten, 15,9 x 1,6 x 24,0 cm. Zahlreiche Abb. und Grafiken, € 34,10 – ISBN 978-1909455535 keine Fremdwerbung.