Der Weinfrachter von Pag

Im Jahre 2019 wurde ein 2.000

Jahre altes Amphorenfeld in Ufernähe

vor der Hafeneinfahrt des Städtchens

Šimuni auf der Insel Pag entdeckt.

Die hervorragend erhaltenen Amphoren

liegen ungefähr 200 Meter vom Ufer entfernt

in einer Tiefe von 32 bis 37 Meter. Der

Name des Kaps Letevica gab dieser Fundstätte

ihre Bezeichnung.

Das Amphorenfeld wurde von einer

Tauchergruppe des örtlichen Foka-Tauchzentrums

unter der Leitung von Vedran

Dorusic eher zufällig gefunden. Für Vedran

Dorusic, selbst Unterwasserarchäologe und

seit vielen Jahren in diesem Beruf tätig, war

dies ein wahrer Glücksfall. Es gab in kroatischen

Gewässern bis dahin insgesamt nur

sieben bekannte und intakte Wrackstätten.

Nunmehr kam eine weitere in unmittelbarer

Nähe seiner Tauchbasis dazu. Er konnte

die zuständigen nationalen Behörden

davon überzeugen, diesen Fund der breiten

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Statt,

wie oftmals üblich, die Fundstelle mit

einem metallenen Käfig einzuhausen, um

so zu versuchen, diese vor Diebstahl zu

schützen, setzt Vedran Dorusic auf ein auf

Sonartechnik beruhendes Verfahren…

