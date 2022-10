Herz-Kreislaufsysteme und Tauchen

Nein, die meisten Taucher sterben nicht durch Ertrinken oder bei einem Dekounfall, sondern aufgrund von Problemen mit dem Herzen. Tauchmediziner Dr. Dr. Philipp Stahl beleuchtet Herz und Kreislauf und gibt eine Übersicht zum Tauchen mit kardiovaskulären Erkrankungen.

Das Interesse an der Ausübung des Tauchsports ist in den vergangenen

zwei Jahrzehnten trotz bekannter Widrigkeiten in

den letzten zwei Jahren ungetrübt. Interessierte absolvieren

auch in höheren Lebensdekaden (ab dem 50. Lebensjahr) einen

Tauchschein und die Freude an der Fortführung des Tauchsports

bei zertifizierten Taucherinnen und Tauchern trotz vorbestehender

oder neu aufgetretener Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems besteht

fort. Diesbezüglich erreichen uns im Rahmen unserer tauchmedizinischen

Assistance-Tätigkeit täglich Anfragen hinsichtlich einer Tauchtauglichkeit

bei Erkrankungen des Herzens oder der Gefäße.

In diesem divemaster werden die häufigsten kardiovaskulären Vorerkrankungen

im Kontext der Tauchtauglichkeit strukturiert besprochen, so dass

man nach der Lektüre dieses Beitrags einen Überblick über die möglichen

Risiken und Gefahren bei der Ausübung des Tauchsports mit kardiovaskulären

Vorerkrankungen hat.

DIE ARTERIELLE HYPERTONIE,

im Volksmund auch bekannt als Bluthochdruck ist eine der häufigsten

Volkserkrankungen in Deutschland und Europa und betrifft über die Hälfte

aller Über-50-Jährigen. Risikofaktoren stellen unter anderem salzreiche…

