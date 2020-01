Monoflosse – Buch

MONOFLOSSE

Schwimmen und Tauchen wie ein Delfin Schwimmen und Tauchen mit der Monoflosse ist die schnellste Art, sich nur mittels Muskelkraft im Wasser zu bewegen. Und sie ist die eleganteste Schwimmart zugleich. Vorausgesetzt man beherrscht die Technik mit diesem, auch Monofin genanntem Schwimmgerät und ist gut trainiert. Da die meisten Menschen Rechts- oder Linkshänder sind, setzen sie ihre Beinkraft ebenso unterschiedlich ein. Die Monoflosse verlangt aber symmetrischen Krafteinsatz der Beine, sonst schwimmt man nicht geradeaus. Überhaupt muss der komplette Bewegungsablauf harmonisch durch den ganzen Körper fließen.

Dagmar Andres-Brümmer und Mike Marič, die Autoren dieses Lehrbuchs sind Meister

in der Beherrschung des Tauchens und Schwimmens mit der Monoflosse. Bei nationalen

und internationalen Wettbewerben haben sie dies vielfach bewiesen und dabei

zahlreiche Meistertitel errungen. In diesem Lehrbuch haben sie kompakt, kenntnisreich

und verständlich alles zusammengestellt, was man zum erfolgreichen Einsatz der Monoflosse wissen muss.

Gegliedert in neun Kapitel, beginnend mit Delfinen, Meerjungfrauen und der Power des Delfinkicks, über eine kurze Geschichte der Monoflosse und die mit ihr betriebenen Sportarten, gehen sie auf alle wichtigen Details der Monoflosse und des

erforderlichen Zubehörs ein. Schwerpunkt aber sind Technik und Biomechanik der

Delfinbewegung, wobei die Beweglichkeit in den Gelenken eine besondere Beachtung

findet. Da dies den ganzen Körper betrifft, finden sich hierfür umfassende Anleitungen

zum Stretching. Das letzte Drittel dieses reich bebilderten Lehrbuchs ist ausführlichen

Übungen im Wasser gewidmet. Alles mit dem Ziel, effizient, elegant, und schnell – fast

wie ein Delfin zu werden.

Dagmar Andres-Brümmer, Mike Marič: MONOFLOSSE.

Schwimmen und Tauchen wie ein Delfin.

Verlag Delius Klasing, Edition Naglschmid 2019.

Softcover, 121 Seiten, reich bebildert, 17 x 1,5 x 23,8 cm

Keine Fremdwerbung, 19,90 € ISBN: 978-3667116802