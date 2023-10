Praxistest: Apeks DSX

Der Aqua Lung Konzern hat eine ganze Reihe an Tauchcomputern im Angebot. Die meisten waren bisher vor allem an den Sporttaucher adressiert und firmieren

unter der Marke „Aqua Lung“.

Mit dem DSX möchte man nun auch den technischen Taucher begeistern und hat ihn

unter dem Label „Apeks“ positioniert, da diese Marke für das technische Tauchen steht. In

der Presse und durch einen entsprechenden Key-Note-Event sind die Erwartungshaltungen auch beim Autor sehr hoch. Der DSX sollte

nach Vergleich des Funktionsumfangs in einer Liga mit dem Ratio iX3M2 (siehe divemaster #116) spielen, dementsprechend wird dieser für die ausführlichen Tests vom Autor auch als Referenz herangezogen.

mehr in divemaster #118