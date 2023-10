Praxistest: Canon und Fantasea

Technisch gesehen können die modernen Kompaktkameras

schon lange das Spektrum der gehobenen UW-Fotografie

bedienen. Dabei sind sie klein und handlich, robust und

trotzdem elegant, zuverlässig und bestens ausgestattet. Canon hat

in seine G7 X Mark III ein enormes Potenzial eingebaut. Das schlägt

sich auch wegen des stabilen Metallgehäuses in einem Gewicht von 304

Gramm einschließlich Akku und SD-Speicherkarte nieder. Passt ergo in

eine stabile Hemdentasche.

TECHNISCHES POTENZIAL

Das Kameraobjektiv ist mit F1,8 (Weitwinkel) und F2,0 (Tele) ein Ausbund

an Lichtstärke bei einer Zoom-Brennweite von 24-100 Millimeter.

Der 1-Zoll Bildsensor beherbergt 20 Megapixel, was auch größere Bildausschnitte

gestattet. Vom 4-fachen Digital-Zoom ist abzuraten, weil

die Bildqualität in diesem Fall so viel Vergnügen verbreitet, wie der

unfreiwillige Aufenthalt in einer Folterkammer…

