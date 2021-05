Praxistest: Nauticam NA-R5 – Canon

PRAXISTEST: Lang hat‘s gedauert, bis Canon eine erste professionelle spiegellose Vollformatkamera in die Läden gestellt hat. Nicht minder lang haben – dank Corona – die Gehäusehersteller gebraucht. In dieser Ausgabe stellen wir das Erste vor: das Nauticam NA-R5. Im nächsten Heft folgt das nagelneue R5-Gehäuse von Seacam.

TEXT & UW-FOTOS: MICHAEL GEYER

PRODUKTFOTOS : NAUTICAM & CANON

Spiegelreflexkameras verzückten bereits vor einigen Jahren

Abermillionen von Hobbyfotografen. Mittlerweile haben

Hersteller wie Sony, Nikon und nicht zuletzt Canon eine Schippe

draufgelegt: Die neusten Kameras kommen ohne Spiegel daher!

Mit der EOS R5 will Canon die spiegellose Kamera mit der höchsten

Auflösung aller Zeiten liefern. Der Sensor löst mit 45 Megapixeln auf

und ist auf fünf Achsen stabilisiert. Grund genug, diesen vermeintlichen

Alleskönner unter die Lupe zu nehmen! Um das volle Potenzial

der Hightech-Kamera ausschöpfen zu können, sorgte ich gleich für

das nötige Zubehör: Das Nauticam NA-R5 sollte Canons neuestem

Meisterstück die nötige Resilienz verleihen und mir das Fotografieren

sowie Filmen auch unter Wasser ermöglichen. Aufgrund der weltweiten

Corona-Pandemie dauerte der Versand dieses Meister-Gehäuses von

Nauticam leider ebenso lange wie der Versand der eigentlichen Kamera,

doch was lange währt, wird endlich gut! Wie gut Canons Neue tatsächlich

ist und was die Spiegellose Vollformatkamera auf dem Kasten hat,

verraten euch die folgenden Zeilen…

