Tiefsee Wissen

Wann immer es um naturwissenschaftliche Fragen geht, baut man auf den ersten Eindrücken der griechischen Naturphilosophen im Schwerpunkt auf den Aufzeichnungen von Aristoteles auf.

TEXT: DR. FRIEDRICH NAGLSCHMID

GRAFIKEN: STEPHANIE NAGLSCHMID

DIE TOTE TIEFSEE

Er beschrieb um 345 vor Christus bereits

„Allerlei Getier“ aus dem ägäischen Meer. Im

Verlauf der Geschichte überwand die Schifffahrt

die Abhängigkeit von der Küstennähe,

wagte sich aufs offene Meer, kreuzte die

Ozeane und entdeckte deren Abgrundtiefe,

aber auch neue Seewege und Kontinente. Eroberungen,

Machtansprüche, Handel, Fischund

Walfang waren die Triebkräfte. Durch

forschende Beobachtungen fühlte man sich

in der Meinung bestätigt, dass die Tiefsee

unterhalb 500 Meter Tiefe kein Leben mehr

beherbergen könne. Noch nach seiner Forschungsreise

mit der HMS Beacon 1841, seinem

Vorbild Aristoteles in die Ägäis folgend,

schrieb der englische Biologe Edward Forbes

Ende der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

nach Untersuchungen in der unglücklicherweise

tatsächlich sehr produktionsarmen

Ägäis: „Während wir unsere Sammelgeräte tiefer

und tiefer in die Regionen hinablassen, vermindern

sich ihre Einwohner mehr und mehr,

werden weniger und weniger, was ein Anzeichen

dafür ist, dass wir uns dem Abgrund

nähern, wo das Leben erloschen ist oder nur

noch ein paar Funken aufweist, die auf sein

allmähliches Absterben hindeuten.“ Zu kalt,

zu dunkel, zu hoher Druck, ohne Sauerstoff,

ohne Nahrung. Kurz, die Tiefsee war ein Hort

eisiger Stagnation…

