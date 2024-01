TOP TEN – Seen Niederlande

Bevor wir uns die westlichen Seen Deutschlands genauer anschauen,

sind wir noch einen Schritt weiter nach Westen gegangen.

Raymond Wennekes, Journalist beim Onderwatersport Magazin des

Niederländischen Tauchsportverbandes beschriebt die fotogenen

Lieblingsspots seiner Heimat.

Wenn ich Leuten vom Tauchen in den Niederlanden

erzähle, denken sie oft an trübes, dunkelbraunes Wasser

in dem es wenig oder nichts zu sehen gibt.

Also nicht gerade die Art von Wasser, die

zum Tauchen einlädt. Bis ich Bilder von

meinen Tauchgängen in den Niederlanden

und von den Meereslebewesen zeige,

denen ich dabei begegnet bin. Auf den

Fotos brillieren die buntesten Anemonen,

schelmische Fische in Wracks oder an

Stegen mit klarem grünem Wasser, in dem

die Sonnenstrahlen den Grund erreichen.

An der Frage, welches die besten Tauchplätze

in den Niederlanden sind, scheiden sich

wahrscheinlich die Geister, aber für mich

ist Zeeland der absolut beste Ort, um die

Niederlande unter Wasser zu erkunden. Vor

allem die Oosterschelde und das Grevelingenmeer…

