Trockentauchen im Uboot

Alles begann vor etwa dreißig Jahren. Nach begeisternden Schnorchelabenteuern in der Karibik wollten die Brüder Charles und William Kohnen einfach die Unterwasserwelt

leichter erlebbar machen. divemaster hat nachgefragt, was daraus geworden ist

und was daraus noch werden könnte.

divemaster: Charles, Ihr Unternehmen SEAmagine ist bekannt für seine innovativen Unterwasserfahrzeuge. Wie kam die Idee zur Gründung von SEAmagine zustande, und was hat Sie persönlich motiviert, sich auf die

Entwicklung von Ubooten zu konzentrieren?

Charles Kohnen: Ich gründete SEAmagine 1995 zusammen mit meinem Bruder William

Kohnen und wurde bald darauf von Ian Sheard unterstützt, mit dem ich zuvor international zusammengearbeitet hatte (siehe unten). Mein Bruder, ebenfalls Ingenieur, arbeitete 1994 an NASA-Satelliten und war zum ersten Mal in Mexiko schnorcheln. Er

war fasziniert von der Unterwasserwelt, die er zuvor noch nie aus erster Hand gesehen

hatte. Kurz darauf, als ich ihn in Kalifornien besuchte, hatte er die Idee, eine einfachere

Möglichkeit als das Tauchen zu finden, um die Unterwasserwelt zu erkunden – so entstand die Idee eines privaten Uboots! Schnell stellten wir fest, dass es weltweit keine Unternehmen gab, die private Uboote bauten, und dass man keines einfach kaufen konnte. Da wir beide Ingenieure sind, machten wir uns an die Arbeit, um das moderne Uboot neu zu erfinden. Angefangen hat alles damit, dass wir auf dem Küchenboden die Größe der transparenten Kuppel skizzierten und zwei Küchenstühle nebeneinander stellten, um uns den Rest des Fahrzeugs vorzustellen. Ian Sheard kam schnell nach Kalifornien, und zu dritt legten wir den Grundstein für den neuen Markt bemannter Tauchboote…

