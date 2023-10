Der Schatz der Olivia

Dieser Fund auf dem Grund des Kieler Hafens ist eine Sensation:

Taucher der Forschungstauchervereinigung / Scientific Diving Association SDA finden einen riesigen Silberschatz.

EIN TAUCHTAG WIE JEDER ANDERE

Es ist Dienstag der 30.08.2022, als sich vier Taucher der Forschungstauchervereinigung

SDA aufmachen um sich einem ihrer Projekte zu widmen. Es ist noch sehr früh und leichter Nebel schwebt über der Ostsee. Unterstützt werden die Taucher von One Earth-One Ocean.

Seit sieben Jahren arbeiten die Organisationen Forschungstauchervereinigung/

Scientific Diving Association und OEOO bereits zusammen um ehrenamtlich an bis zu 50 Tagen pro Jahr verlorene Fischernetze zu suchen und zu bergen.

An diesem Tag wollen die Taucher der Meldung eines Anglers nachgehen, der berichtet, dass er stets an der gleichen Stelle im Kieler Hafen, mit seinen Angelhaken hängen bleibt. Ein Indiz auf ein potenziell verlorenes Netz.

Das Team verzichtet heute auf den größeren Katamaran „Seekuh 1“ und nutzt stattdessen ein schnelles Einsatzboot. Es ist 08:17 Uhr als sich das erste Tauchteam klarmacht und rückwärts von dem Boot in die Ostsee fallen lässt. Das Team führt eine Oberflächenboje

mit sich, so dass stets überwacht werden kann, wo sich die Taucher befinden. Nicht unwichtig, da die Kieler Förde ein sehr stark befahrenes Gewässer ist…

