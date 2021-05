Interview: Prof.Dr. Antje Boetius

Ein Interview mit der Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts.

„Neugierde und Wissbegierigkeit sind die wichtigsten WissenschaftlerInnen-

Eigenschaften.“

divemaster: Es wird berichtet, dass in Ihrem

Büro ein Tisch steht, den Sie sich extra aus

den Planken des alten Forschungsschiffs

„Meteor“ haben anfertigen lassen. Wie wichtig

ist Ihnen Tradition und woher stammt

Ihre Verbindung zum Meer?

Prof. Dr. Antje Boetius: Auf der „Meteor“

habe ich 1989 zum ersten Mal eine Tiefseeexpedition

mitgemacht und so richtig Feuer

für meinen Beruf gefangen. Als ich dann

2017 nach fast 50 Expeditionen Direktorin

wurde, wusste ich, dass ich eine Zeitlang

weniger zur See fahren würde. Dann dachte

ich, um Entzugserscheinungen einzudämmen,

sollte ich die Planken, die mir die Welt

bedeuten, in mein Büro bringen…

mehr in divemaster #108