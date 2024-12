Tauchtauglichkeit für besondere Gruppen

Beim Tauchen werden an unseren Organismus teils erhebliche körperliche

aber auch psychische Anforderungen gestellt. Diese betreffen

nicht nur die Immersion, das heißt das Eintauchen in Wasser, sondern

sind zudem bestimmt vom Alter, Vorerkrankungen, Reisebedingungen

oder auch von akuten Erkrankungen während der Tauchreise.

In der Tauchersprechstunde haben wir es zudem mit unterschiedlichen

Risikogruppen zu tun: Kinder, Gehandicapte, Ältere, Raucher, Übergewichtige oder auch Schwangere, um nur die häufigsten Gruppen zu nennen.

Dr. Dr. Philipp Stahl, stellvertretender medizinischer Leiter beim Tauchernotruf aquaMed, hat für divemaster Abläufe und Notwendigkeiten der Tauchtauglichkeitsuntersuchungen

zusammengefasst und diese im Kontext von ausgewählten Risikogruppen beleuchtet…

