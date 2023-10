Titelstory – Wracktauchen

Special Interview mit Dr. Steffen Scholz

Dietmar W. Fuchs für divemaster: Steffen,

große Schlagzeilen haben Sie das erste Mal

zusammen mit dem Fotografen Christoph

Gerigk gemacht und dabei haben wir uns

wohl auch kennengelernt. Wie kam es dazu

und um was genau ging es damals?

Dr. Steffen Scholz: Ja, richtig. Das war

Mitte bis Ende der Neunziger, Sie waren

Chefredakteur und verantwortlich für die

Zeitschrift unterwasser und Christoph zu

der Zeit einer Ihrer „freien“ Mitarbeiter. Für

Christophs anspruchsvolle Projekte für die

Zeitschriften GEO und der National Geographic

Society habe ich damals als sein Kamera

Assistent fungiert, aber wichtiger noch als

sein Buddy, der für die sichere Tauchgangsplanung

und -durchführung zuständig war,

damit Christoph sich voll und ganz auf die

Fotografie konzentrieren konnte – auch weil

wir damals schon mit den neuen Kreislaufgeräten

von Dräger unterwegs waren. Das

sind und waren wirklich Highlights und

über die letzten 25 Jahre sind aus diesen gemeinsamen

Projekten mehr als ein Dutzend

interessanter Artikel in den beiden Magazinen

entstanden. Zum Teil verbunden mit

wirklich anspruchsvollen Tauchgängen, wie

zum Beispiel das Projekt in der Fontaine de

Vaucluse oder die Geschichte des Flüchtlingsschiffs

Steuben…

