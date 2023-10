Wracktauchen in der Karibik

Tauchen in den USA? In der Heimat von PADI, für deren Taucher

50 Fuß so viel sind wie für uns 50 Meter – bei vergleichbaren

Dekozeiten? Nee, nicht wirklich. So oder so ähnlich

lauten viele Vorurteile mit denen das Land der unbegrenzten

Möglichkeiten in der Tauchgemeinde zu kämpfen hat.

Für mich, der als Tauchlehrer mit deutscher (VDTL #186) wie amerikanischer

(NAUI #7129) Lizenz beruflich in beiden Ländern tätig war,

ist allerdings eindeutig klar: Es gibt in den USA deutlich mehr Urlaubstaucher

als bei uns, aber auch deutlich mehr hochgradig spezialisierte

Techies als in Deutschland. Warum? Ganz einfach, weil Amerika auch

das Land der unbegrenzten Tauchmöglichkeiten ist.

Techies kommen dabei in den eiskalten und ultratiefen Großen Seen voll

auf ihre Kosten, vor allem in Sachen Wracks (siehe divemaster #107).

Urlaubstaucher finden dagegen optimale Bedingungen, auf den Florida

Keys vor allem in Sachen Wracks. Und da diese Ausgabe des divemaster

allen Wracktauchern gewidmet ist und wir in Sachen tiefe Wracks schon

fündig geworden sind, widmen wir uns jetzt den perfekten Wracks für

Einsteiger – was übrigens nichts mit der Größe des unterseeischen Altmetalls

zu tun hat, sondern einzig den traumhaften Bedingungen aus

guter Sicht, klarem, warmen Wasser und dekofernen Tiefen. Ideal also

für alle, die Spaß an erlebnisreichen Wracktauchgängen haben…

mehr in divemaster #118